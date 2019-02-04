شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط الزمالك أمام جورماهيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى الزمالك المصري لطمة قوية في بداية مشواره بدور المجموعات في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الإفريقية)، عقب تلقيه خسارة تاريخية 2 - 4 أمام مضيفه جورماهيا الكيني أمس في الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة، التي تضم أيضاً نصر حسين داي الجزائري وبيترو أتلتيكو الأنجولي. وسجل هدفي الزمالك ابراهيم حسن.

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