ختام ناجح لبطولة الإمارات الفردية للشطرنج الخاطف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسدل الستار على منافسات بطولة الإمارات الفردية للشطرنج الخاطف للذكور والإناث، أولى بطولات الموسم الجديد 2019، والتي نظمها اتحاد الشطرنج بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.حضر البطولة ومراسم الافتتاح والختام الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والدكتور سرحان حسن المعيني رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وحسين خلفان الشامسي أمين عام الاتحادين العربي والإماراتي للشطرنج، ومهدي عبدالرحيم الأمين العام المساعد لاتحاد الشطرنج، وطلال الزعابي نائب رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وجمال المدفع أمين عام نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وأحرز الأرميني جابريل سارجيسيان من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، المركز الأول لفئة الرجال، بعدما نجح في تسجيل 8.5 نقطة، وجاء الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة للشطرنج في المركز الثاني بفارق نصف نقطة، بعدما حقق 8 نقاط في 9 جولات، وحصل على المركز الثالث الأوكراني ديميتري كواروف من نادي العين للشطرنج، برصيد 7 نقاط متساوياً مع الرابع السوري صهيب العكلة من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والخامس زايد علي آل حامد لاعب نادي أبوظبي للشطرنج. ونالت الأوكرانية آفا سليمانوفا من نادي أبوظبي للشطرنج المركز الأول لفئة السيدات، بعدما نجحت في إنهاء الجولات التسع برصيد 8 نقاط، وحصلت السلوفينية بيترا كيجزار من نادي دبي للشطرنج على المركز الثاني برصيد 7.5 نقطة، وفي المركز الثالث الكرواتية آنا بيركا من نادي دبي للشطرنج، برصيد 7.5 نقطة، وفي المركز الرابع الهندية شانيا ميشرا من نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة مسجلة 7 نقاط.

أشرف على البطولة فريق عمل ضم الحكم الدولي محمد عبدالله المشرف الفني للبطولة المدير الفني للاتحاد، والحكم الدولي أحمد النعيمي رئيس لجنة الحكام بالبطولة، إضافة إلى الحكام المساعدين ماجد العبدولي، وعلي راشد، وسلمان الطاهر، ووليد أبوعبيد، وهشام الأدهمي، وهند عباس، وإحسان جواد، لبرنامج المقابلات.