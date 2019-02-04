المنتخب يخسر أمام «مايتي سبورت» والفرق اللبنانية تتألق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حسن الخميس

خسر منتخبنا الوطني أولى مبارياته في منافسات اليوم الثاني لدورة دبي الدولية للسلة «بطولة عام التسامح» وذلك أمام بطل الفلبين فريق مايتي سبورت بنتيجة 78 - 86 في مباراة كاد يقلب منتخبنا الشاب والواعد موازينها ويحسم نتيجتها لصالحه لولا بعض الأخطاء وسوء الحظ وقلة الخبرة التي سهلت مهمة الخصم في تحقيق الفوز خلال المباراة التي شهدت حضورا جماهيريا غفيرا واعتبرها مسؤولو اتحاد اللعبة المباراة الافتتاحية للبطولة.

استهل الهومنتمن اللبناني مشواره في المجموعة الأولى بفوز مستحق على فريق الجامعة الأمريكية بدبي بواقع 92-75 ونجح الرياضي اللبناني في الثأر لخسارته نهائي 2017 بالفوز على سلا المغربي 94-88 وفاز بيروت اللبناني على النفط العراقي 92-75.

وبنتائج الجولة، ابتعد فريق مايتي الفلبيني في صدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين عن فريق الهومنتمن اللبناني والجامعة الأمريكية في دبي صاحبي المركز الثاني، فيما أدت خسارة المنتخب الوطني لاحتلاله المركز الرابع برصيد نقطة واحدة. وحافظ النفط العراقي على صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط رغم خسارته أمام بيروت اللبناني، بفارق نقطة واحدة عن فريق الرياضي وبيروت اللبنانيين في المركز الثاني بينما يقبع فريقا سلا المغربي والمنتخب الأردني في المركز الرابع برصيد نقطة.

وبالعودة لمباريات البطولة، ساهم فارق الخبرة وفارق الطول في تفوق فريق مايتي الفلبيني المعزز بلاعبين سبق لهم المشاركة في دوري السلة الأمريكي «إن بي إيه» على حساب منتخب الإمارات، وذلك بعد أن نجح لاعبو مايتي في فرض إيقاعهم السريع على مدار الفترات الثلاث وحسموا نتائجها بواقع 29-24، و20-12، و29-22، قبل أن يتمكن لاعبو منتخبنا من إيجاد الحلول وإبطال خطورة منافسيهم في الفترة الرابعة والأخيرة التي ذهبت نتيجتها لمصلحة الأبيض 20-8.

ويدين فريق مايتي في انتصاره على «الأبيض» لتألق كل من محترفيه راندول فاموريس، ورسوفيل تادي بتسجيلهما 20 و18 نقطة على التوالي، فيما تألق للأبيض لاعبو الارتكاز راشد ناصر وقيس عمر بتسجيلهما 19 و18 نقطة على التوالي لكل منهما.

وفي سيناريو مغاير، قدم الهومنتمن أوراق اعتماده مبكراً كمنافس قوي على لقب النسخة 30 بعد فوزه المستحق على الجامعة الأمريكية بدبي بواقع 92-75، بعد أن نجح لاعبوه في فرض هيمنتهم المطلقة على المراحل الثلاث الأولى للقاء بواقع 32-23، و26-23، و17-15، فيما اكتفى فريق الجامعة الأمريكية في دبي بنيل التعادل في الفترة الرابعة 16-16.

وفي مباراة ثالثة، تقدم النفط العراقي في نهاية الفترة الأولى على حساب بيروت 22-21، واستعاد بيروت اللبناني زمام المبادرة وفرض إيقاعه على مجريات اللعب الذي قاده لنيل الأفضلية المطلقة بنتيجتي الفترتين الثانية والثالثة 20-16، و26-10 اللتين كانتا كفيلتين لضمان الفوز له رغم خسارة الفترة الرابعة 27-25.

وفي خاتمة المباريات، دشن الرياضي اللبناني مشواره بالصورة المثلى، بعد أن نجح الفريق البيروتي في الثأر لخسارته نهائي 2017 أمام سلا بالفوز 94-88، في مباراة قوية حماسية.

وتقام اليوم 3 مباريات الاولى في الخامسة عصراً للمنتخب الوطني والوحدة السوري، يعقبها الرياضي اللبناني مع النفط العراقي، ثم المنتخب الأردني مع بيروت اللبناني.

وأثنى منير سليمان المدير الفني لمنتخبنا على أداء اللاعبين رغم الخسارة أمام مايتي الفلبيني، وقال: فارق الخبرة والطول لعبا لصالح الخصم الفلبيني الذي شارك بقائمة من اللاعبين المحترفين منهم لاعبان أمريكيان لعبا لسنوات في دوري المحترفين الامريكي «إن بي إيه»، وحاول لاعبو المنتخب مجاراة السرعة التي يتمتع بها لاعبو الفريق الفلبيني القادمون من دوري يلعب بنظام دوري المحترفين مقارنةً بدوري هواة للاعبينا، خصوصاً أن سرعة الفلبينيين وتفوقهم على صعيد الرميات الثلاثية وبنسب نجاح كبيرة قادتهم لوضع فارق مريح وصل في بعض مراحل المباراة إلى 20 نقطة، قبل أن نتمكن من العودة في الفترة الرابعة التي شهدت تفوقاً واضحاً لنا.

القرقاوي يشيد بأداء لجنة العلاقات العامة والمراسم

أشاد اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة بجهد أعضاء لجنة العلاقات العامة والمراسم في البطولة، مشيراً أنها اللجنة التي تساهم في النجاح وهي اللجنة التي يبدأ عملها من قبل ان تبدأ مراسم الافتتاح ويستمر عملها حتى مغادرة آخر ضيف من ضيوف دبي.

وحرص اللواء القرقاوي في يوم الافتتاح على لقاء أعضاء اللجنة ووجه الشكر لهم على جهودهم متمنياً مواصلة جهودهم حتى آخر أيام البطولة بنفس الحماس، و تضم اللجنة حسين سماكة، وسام الماطري، محمد المزروعي، محمد خالد ومحمد الغزال.

حفل افتتاح جميل للحدث

المدفع: بطولة مميزة ونتمنى تكرار التجربة

أقامت اللجنة المنظمة بالتعاون مع شركة «سما» لتنظيم الفعاليات حفل افتتاح أنيقاً للبطولة أمس الأول، تخلله عدد من عروض مهارات كرة السلة بمشاركة عدد كبير من منتسبي إحدى أكاديميات اللعبة في الدولة، وأظهر العرض حجم المهارة العالية لهذا القطاع الذي يبرز حجم الانتشار الذي تعيشه كرة السلة في الدولة.

وشارك خالد المدفع الأمين العام المساعد في هيئة الرياضة في مراسم الافتتاح الرسمي للبطولة مهنئاً اللجنة المنظمة واتحاد السلة على وصول البطولة للنسخة 30 بنجاح متواصل وتميز كبيرين، مؤكدا تقدير الهيئة العامة للرياضة وكافة الجهات الرسمية في الدولة للبطولة التي أصبحت واحدة من أهم التظاهرات الرياضية المهمة ليس على مستوى الدولة فقط بل على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

ورحب المدفع بعودة الفرق السورية والأردنية والعراقية من جديد إلى البطولة معتبراً ذلك في مصلحة البطولة، وأشاد المدفع بدور المؤسسات والشركات الراعية الشريك الاستراتيجي للبطولة ولكافة الأنشطة الرياضية بالدولة، وتمنى المدفع أن تتكرر تجربة اتحاد السلة في كافة الألعاب الأخرى في الدولة، لما لها من فوائد فنية كبيرة ومردود إيجابي كبير على الدولة سياحياً وتجارياً، وتمنى في النهاية التوفيق لمنتخب السلة الإماراتي والنجاح لمنظومة كرة السلة في الدولة.