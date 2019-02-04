مهرجان أم القيوين لسباقات الهجن ينطلق اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين ينطلق اليوم مهرجان أم القيوين الرابع عشر لسباقات الهجن بميدان اللبسة بأم القيوين ويستمر حتى يوم 7 فبراير الجاري. ويأتي هذا الكرنفال التراثي البهيج في هذا الميدان العريق والذي يقام سنوياً، بمكرمة من صاحب السمو حاكم أم القيوين تشجيعاً وتقديراً لرواد الأصالة والتراث وتعزيز الترابط وتعميق وشائج المحبة بين أبناء الوطن وحثهم على التمسك برياضة الآباء والأجداد التي تعد محط فخر واعتزاز بهذا الإرث العريق.

ويشتمل السباق على 102 شوط لفئات الحقاقا واللقايا والإيذاع بهجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل ورصدت جوائز قيمة للفائزين عبارة عن 74 سيارة ورموز وجوائز نقدية.

ويشهد اليوم الأول 36 شوطاً على فترتين الصباحية 20 شوطاً للحقاقا للجماعة و16 شوطاً في المساء لهجن أصحاب السمو الشيوخ من مسافة 4 كم وفي اليوم الثاني 28 شوطاً لفئة اللقايا منها 17 شوطاً للجماعة و11 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ من مسافة 5 كم وفي ثالث أيام المهرجان 28 شوطاً أيضاً لفئة الإيذاع بواقع 17 شوطاً للجماعة و11 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ ويسدل الستار على المهرجان يوم الخميس المقبل وسيكون التنافس على كؤوس هجن أصحاب السمو الشيوخ والجماعة على مدى 10 أشواط بواقع 4 أشواط إيذاع أبكار محليات ومهجنات شيوخ وجماعة و4 أشواط أبكار لقايا وشوطين حقاقا.

ويصاحب هذا المهرجان مركاض للمواطنين في صبيحة اليوم الختامي.