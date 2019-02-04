ليلة استثنائية في الإمارة الباسمة بتتويج المهيري بكأس حاكم الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:أحمد مصطفى

عاشت الإمارة الباسمة مساء السبت، ليلة استثنائية عقب تتويج الإماراتي عبدالله حميد المهيري فارس نادي الشارقة للفروسية والسباق، بلقب بطولة كأس حاكم الشارقة لقفز الحواجز والتي أقيمت على مدار أربعة أيام بنادي الشارقة للفروسية والسباق، بمشاركة نخبة من الفرسان حول العالم.

تمكن الفارس المهيري على صهوة الفرس «تشا تشا تشا 7» من الحصول على لقب الجائزة الكبرى فئة الخمس نجوم.

وقام الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، بتتويج الأبطال الفائزين باللقب بحضور سلطان اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، وتزامن مع البطولة نهائي المجموعة الإقليمية السابعة للفئات العمرية (الشباب - الناشئين - الأشبال) والخيول الصغيرة والتي تقام للمرة الثانية في نادي الشارقة للفروسية والسباق.

وتضمنت البطولة الرئيسية، ختام جولات الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز، وجرى الإعلان عن أسماء الفرسان الثلاثة الذين سيشاركون دول الشرق الأوسط في الحدث العالمي بالسويد شهر إبريل القادم، والفرسان هم: السعوديان رمزي الدهامي، وخالد عبدالرحمن المبطي، والإماراتي عبدالله حميد المهيري.

كما أعلن عن الفارسين اللذين سيمثلان دول شمال إفريقيا ضمن المجموعة السابعة وهما: المصري عبدالقادر سعيد ومواطنه محمد طلعت.

وانتزع فرسان الإمارات لقفز الحواجز، ألقاب المراحل السنية لفئة الشباب في دول المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية، وتوّجوا بالمراكز الثلاثة الأولى في منافسة النهائي والتي جرت فعالياتها على الميدان الخارجي في آخر أيام البطولة، وانفرد المتصدر الفارس حميد عبد الله خليفة المهيري بالجواد «كوراندو 11» بصدارة المنافسات، ونال جائزة المركز الثاني الفارس عبد الرحمن أمين بالفرس «كارولين دي»، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفارس علي حمد الكربي والفرس «بالوسنتا». وعقب نهاية المنافسات، أقامت اللجنة المنظمة للحدث مؤتمراً صحفياً، تحدث فيه كل من البطل المتوج عبدالله حميد المهيري، وسلطان اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وباترك عون، المدير الإقليمي لشركة لونجين، وجون روش، مدير قسم قفز الحواجز في الاتحاد الدولي للفروسية، وشتيفن آلن روخ، رئيس لجنة القفز في الاتحاد الدولي للفروسية.

وعبر عبدالله حميد المهيري، عن سعادته بالحصول على لقب كأس حاكم الشارقة، مؤكداً أن هذا الإنجاز وراءه عمل وجهد كبير استمر لفترات طويلة ورغبة أكيدة في رفع اسم دولة الإمارات عالياً في مختلف المحافل الدولية.

وأكد الفارس المهيري، أنه يستعد من الآن للمشاركة في بطولة كأس رئيس الدولة، وبطولات أخرى في أوروبا، استعداداً لكأس العالم في السويد في شهر إبريل المقبل.

وقال سلطان اليحيائي إن الفارس عبدالله المهيري، حقق المطلوب منه، وكانت الفرحة مضاعفة بتأهله إلى كأس العالم للسويد من خلال بطولة كأس حاكم الشارقة، خاصة أنه أحد أبناء النادي ليؤكد أن نادي الشارقة للفروسية سيواصل نهجة في تقديم فرسان عالميين.

ووعد اليحيائي، بتجهيز النادي لبطل أولمبي ليشارك في الأولمبياد المقبل من أجل الحصول على ميدالية ذهبية، لرفع اسم دولتنا الغالية عالياً في أكبر محفل رياضي عالمي.

فيما قال الفارس السعودي رمزي الدهماني إن كل ما تحقق من إنجاز هو فخر للعرب جميعاً وليس لشخص بعينه، معبراً عن فخره بنادي الشارقة للفروسية والسباق، وما لعبه من دور كبير في دعم رياضة الفروسية وقفز الحواجز، وهو ما ظهر من خلال بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز.