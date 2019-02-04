الرمادي: النصر الحالي أقوى من الدور الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: محمود شرف

أكد المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان أن النتائج الجيدة التي حققها «البرتقالي» في مرحلة الذهاب ستكون رصيدا للفريق لن يفرط به في الإياب، بل سيعمل على زيادته، معتبرا أن لقاء اليوم مع النصر يختلف كليا عن لقاء الدور الأول الذي فاز به عجمان بهدف نظيف.

ويغيب اليوم عن تشكيلة عجمان المغربي عادل هرماش والمدافع حسن زهران للإيقاف.

وقال الرمادي: موقفنا نحن والنصر في جدول الترتيب متقارب (عجمان يملك 18 نقطة مقابل 15 للنصر) لذلك فالمباراة صعبة على الطرفين مع سعيهما للفوز وحده، حيث إن لكل فريق هدفه من وراء ذلك.

ورأى أن التغييرات التي حدثت في النصر خلال «الميركاتو الشتوي» جذرية، من خلال ضم ثلاثة محترفين أجانب جدد، معتبرا أن النصر الحالي هو أقوى من نصر الدور الأول بمراحل، مؤكدا أن نتيجة الذهاب التي انتهت بفوز عجمان أصبحت من الماضي.

وشدد الرمادي على أن كل الفرق ال 14 استعدت جيدا للإياب، عبر تغيير لاعبين، مواطنين وأجانب، وإقامة معسكرات، في المقابل فإن عجمان وتكيفا مع إمكاناته استقر على نفس المجموعة التي خاضت دور الذهاب ولم يضم لاعبين جددا.

وقال الرمادي: «بعد الاستقرار على نفس اللاعبين، لابد من أن نجتهد ونعمل، لأن سلاحنا هو العمل، وهذا ما ميز عجمان في الموسمين الأخيرين»، معتبرا أن «معسكر القاهرة كان جيدا، ونأمل في خوض دور ثان متميز، حيث إن هدفنا هو دخول المناطق الأكثر أمانا واللعب على مركز متقدم أفضل من الموسم الماضي، والحفاظ على مكتسبات الدور الأول».

وتابع: «نحن أمام خيارين، الأول دخول الدور الثاني بشكل قوي، والثاني الركون إلى الماضي، وأرى أن اللاعبين اختاروا الخيار الأول فهم يستشعرون بالمسؤولية، الدور الأول كان مجرد رصيد جيد عندنا، وسنحاول أن نزيد عليه، ويجب عدم هدم ما بنيناه في الذهاب، وسنحاول أن نبدأ الدوري وكأنه جديد، وأنا متأكد أننا سنلعب على مركز جيد في نهاية الموسم»، وأعتبر أن مهمة عجمان ليست سهلة: «فهناك اشتباك بين 4 فرق تملك نفس الرصيد (الوحدة وعجمان وبني ياس وكلباء)، نحن في كل الأحوال سنركن إلى مستوانا الذي وضعنا في هذه الوضعية الجيدة التي لم تكن مجرد صدفة، وأقول منذ الآن لا خوف على عجمان، وأداؤنا هو سلاحنا».

وأكد أن أكثر ما أحزننا في نهاية الدور الأول وبعد التعادل مع الظفرة، هو غضب جمهور عجمان، رغم أن الفريق نال نقطة أمام فريق قوي وسبق له الفوز على فرق كبيرة هذا الموسم.

وتابع «يجب أن نكون عقلانيين، وعلى الجمهور ألا يستعجل في الحكم، وأن يرى بوضوح التطور الذي طرأ على الفريق».