ريجيكامب: الوصل جاهز لمرحلة التصحيح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أيمن بشير



أكد المدرب الروماني لورينت ريجيكامب مدرب الوصل أن مباراة دبا ستكون بداية جديدة ومختلفة للفريق الأصفر الذي يسعى لجمع النقاط في مباريات الإياب من اجل تعويض ما اهدره الفريق في الذهاب.

وقال ريجيكامب الذي سيقود الوصل في أول مباراة رسمية: «الترتيب الحالي في جدول الدوري لا يرضي الوصل، وأعد الجميع بردة فعل إيجابية للاعبين خلال الفترة القادمة».

وأضاف: «في الفترة الماضية خضنا فترة إعداد قوية، كان الهدف منها تجهيز الفريق من الناحية البدنية والتكتيكية بشكل أفضل مما كان عليه في السابق».

وعن عودة مينديز، علق ريجي قائلاً: «هذا القرار اتفق عليه الجميع في النادي، بعد أن تأكد أن الفريق في حاجة إلى إضافة هجومية، وأتمنى أن يكون رونالدو جاهزاً مثل جميع اللاعبين، فأنا لدي ثقة كبيرة بجميع اللاعبين وأثق في أنهم سيقدمون أداءً مختلفاً عن السابق وسيعودون بالوصل إلى المكانة التي تناسبه».

وختم المدرب الروماني حديثه قائلاً: «ما يهمنا في الفترة المقبلة هو تطبيق الفكر الذي قمنا بالعمل عليه خلال الفترة الماضية، أرى أن لدينا العدد الكافي لخوض المباريات في الفترة القادمة المهمة، والشيء الأهم هو أن نكون عائلة واحدة، نقاتل معاً ونساعد بعضنا البعض لنقود الوصل إلى المكانة التي تليق به».

بدوره، قال عبد الله كاظم لاعب الفريق: «لدينا مواجهة هامة قوية ضد فريق دبا، ونحن نعلم جيداً بصعوبة المباراة خاصة أن المنافس من الفرق الجيدة»، لافتاً إلى انهم قاموا بالتحضير جيداً خلال الفترة الماضية وعملوا على تطبيق أسلوب المدرب في التدريبات والمباريات الودية وذلك للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية.