إيمليانو: نواجه القوة الهجومية للجزيرة برغبة الفوز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب



أكد إيمليانو لاعب شباب الأهلي أن فريقه يمتلك رغبة الفوز على الجزيرة في المباراة التي ستجمع الفريقين اليوم بالجولة الرابعة عشرة، مضيقا: «الجزيرة ناد كبير ولديه عناصر ذات أسماء كبيرة معروفة بالطابع الهجومي وأهم شيء بالنسبة لنا هو التوازن وعدم استقبال أهداف، فالخصم الميداني صعب، شأنه شأن جميع الفرق، حيث إن كل مباريات الدور الثاني ستكون صعبة، لكننا سنواجه منافسنا برغبة كبيرة وإصرار على تحقيق الفوز ونتمنى تقديم أداء جيدا يمكننا من الفوز والحصول على نقاط المباراة لتكون بداية سعيدة للدور الثاني، لنستمر في منطقة المقدمة في جدول الترتيب ونرتقي للأفضل على توالي جولات الدوري، وأتمنى الفوز ببطولة مع فريقي.

وعن استمراره مع الفريق قال: «لم أكن أعرف بمستقبلي مع الفريق وأنا سعيد باستمراري، وسأقدم أقصى درجة ممكنة من الأداء لأفيد فريقي وأشعر بأنني لاعب يعتمد عليه وأحرص دائما على تنفيذ وجهة نظر الجهاز الفني وأعمل مع زملائي بكل جدية في تقديم الأداء الجيد من أجل الاستمرار في سباق المنافسة على لقب بطولة الدوري».