وسام خليفة الوصيف في أول مشاركة دولية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق الأردني وسام إياد خليفة لاعب نادي أكاديمية الصقور للتايكواندو نتيجة مميزة في بطولة الفجيرة الدولية بحصوله على المركز الثاني في وزن «تحت 48 ملون» وذلك في أول مشاركة دولية له.

وعبر اللاعب الأردني الواعد عن فخره وسعادته بالتواجد بين أبطال العالم في هذه المناسبة الهامة والكبيرة، مؤكداً أنها ستشكل له ولجميع من شارك فيها حافزاً للتقدم والتطور وتحقيق البطولات والمراكز المتقدمة على المستوى الدولي منوهاً إلى دور مدربه البطل العالمي أحمد الزامل في دعمه وإرشاده.

وأشاد خليفة بالبطولة والتنظيم والأجهزة الفنية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي قدمت أبهى الصور في الإدارة والتنظيم وهو ما عكس الأداء القوي الذي شهدته البطولة التي باتت من أفضل الدورات العربية، مبيناً أن المشاركة فيها إنجاز كبير يعود فضله إلى المشرفين عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة.