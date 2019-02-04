شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد ملاعب ربع نهائي أغلى الكؤوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعود عجلة الإثارة والمتعة والتشويق إلى الدوران من جديد لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم يوم الجمعة المقبل، بإقامة مباريات الدور ربع النهائي للمسابقة على مدار يومين، حيث يلتقي في اليوم الأول دبا الفجيرة مع الظفرة باستاد مكتوم بن راشد آل مكتوم بنادي شباب الأهلي دبي في الساعة الخامسة و20 دقيقة عصراً، فيما يلتقي في المباراة الثانية الفجيرة مع الوصل باستاد نادي الإمارات برأس الخيمة الساعة الثامنة مساء.
وتستكمل مباريات الدور ربع النهائي السبت بإقامة مباراتين تجمع الأولى نادي الشارقة مع الإمارات باستاد نادي الفجيرة الساعة الخامسة و20 دقيقة عصرا، فيما تجمع الثانية شباب الأهلي دبي مع النصر باستاد زعبيل بنادي الوصل الساعة الثامنة مساء.
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