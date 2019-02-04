الاتحادان الأوروبي والعربي لبيوت الشباب يوقعان اتفاقية تعاون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد رئيس الاتحاد الدولي ووفدا الاتحاد العربي والأوروبي لبيوت الشباب باستقبال محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة للوفود وتوجيهه بتسهيل كافة مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين الاتحادين العربي والأوروبي لبيوت الشباب، التي اختارت من الإمارات عنواناً لانطلاقتها بالتزامن مع بداية عام التسامح، حيث تهدف الاتفاقية إلى اتخاذ مبادرات مشتركة لتعزيز مكانة الشباب بالإضافة لتطوير أهداف واستراتيجيات بيوت الشباب على المستويات الدولية والعربية والمحلية وتبادل وجهات النظر التي تخدم الأهداف المرسومة والمرجوة من بيوت الشباب.

ووقع على الاتفاقية من جانب الاتحاد العربي محمد الخربوش نائب الرئيس ومن جانب الاتحاد الأوروبي جيرهارد كولر رئيس مجلس الإدارة.

وحضر التوقيع محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة وعبد المحسن الدوسري الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية بالهيئة وروب ماجرك رئيس الاتحاد الدولي لبيوت الشباب وأعضاء مجلسي إدارة الاتحادين العربي والأوروبي وجاسم علي رجب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لبيوت الشباب وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وأثنى رئيس الهيئة على جهود جمعيات بيوت الشباب وما تبديه من اهتمام بالشباب والحفاظ عليهم ورعايتهم، من خلال توفير أماكن إقامة آمنة لهم، في مختلف الدول باختلاف مستوياتهم وفئاتهم، كما أشاد بجمعية الإمارات لبيوت الشباب على جهودها المقدرة في هذا الجانب وشكرها على استضافتها المميزة للوفود.

من جانبه توجه محمد الخربوش بالشكر لجمعية بيوت الشباب الإماراتية على استضافة هذا اللقاء الذي سيعزز جوانب التفاهم والتعاون للتنسيق المشترك بين الاتحادين العربي والأوروبي .

فيما قال الشيخ راشد آل خليفة عضو الاتحاد الدولي: «جاءت الاتفاقية من أجل أن نجمع فكرة بيوت الشباب بشكل مشترك ونكبر مع بعض ونقوي القطاع بشكل عالمي، حيث إن بيوت الشباب عبارة عن سكن مفتوح للجميع بإدارة منظمة دولية لبيوت الشباب وهذا ما قمنا به».

وفي ختام اللقاء قال جاسم علي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لبيوت الشباب: «ما قمنا به هو الواجب علينا تجاه دولتنا الحبيبة لعكس الصورة الحضارية لها».