النصر يسقط في فخ التعاون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي



سقط النصر في فخ الخسارة الثالثة هذا الموسم أمام مضيفه التعاون 1-3 ليبقى ثانيا على رصيده 37 نقطة مانحا غريمه الهلال الفرصة للابتعاد بالصدارة 6 نقاط إذا ما فاز الأخير اليوم على الفتح في أول مباراة تحت قيادة الكرواتي زوران ماميتش كما منحت خسارة النصر الفرصة أمام الشباب لتضييق الفارق بينهما إلى نقطة واحدة عندما يلتقي الأخير بالرائد في ختام الجولة 18 التي انطلقت السبت بثلاث مواجهات.

وتلقى البرتغالي فيتوريا مدرب النصر أول خسارة أمام مواطنه بيدرو الذي استطاع منح فريقه التفوق والاستفادة من أخطاء مواطنه الذي تأثر فريقه بغياب هدافه عبد الرزاق حمد الله الموقوف بسبب تراكم البطاقات.

وتساوى الأهلي مع الشباب برصيد 33 نقطة بعد فوز الأول على مضيفه الباطن بهدفين عن طريق سلمان المؤشر وعبد الفتاح عسيري «30 و54» مقابل هدف من البرازيلي جوناثان «41» وشهدت المباراة تصدي حارس الأهلي محمد العويس لجزائية نفذها الفرنسي بانجورا 42.

وفي الخبر سجل هارون كامارا والتون جوزيه هدفين للقادسية «67 و71» ليكسب الفيحاء بهدفين دون رد، وشهد اللقاء طرد مدافع الفيحاء محمد المزيعل «64».

ويلتقي اليوم الهلال مع الفتح على ملعب جامعة الملك سعود، وتبدو الفرصة مواتية للهلال للابتعاد بالصدارة، في حين يستضيف الشباب الرائد في المجمعة ويحل الاتحاد ضيفا على الوحدة في مكة.

على صعيد آخر، أكدت مصادر قريبة من أهلي جدة نيته فك الارتباط مع المدرب الأرجنتيني غويدي، في وقت أعلن الفيحاء الغاء عقد الصربي موسلين عقب الخسارة من القادسية لترتفع الإقالات إلى الرقم 12 منذ بداية الموسم.