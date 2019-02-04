تكريم المتميزات في الكرة النسائية بحفل ختام الموسم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

كرمت لجنة كرة القدم للسيدات اللاعبات صاحبات الإنجازات، على هامش حفل أقامته أمس الأول، في فندق ماريوت الفرسان في أبوظبي، بمناسبة ختام الموسم الرياضي 2017-2018، بحضور محمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم، وأمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، ورئيسة الكتبي رئيس لجنة كرة القدم للسيدات، وأعضاء اللجنة، والدكتور محمد خليل الأمين العام للاتحاد الكويتي لكرة القدم، وأضواء العريفي عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولاعبات منتخباتنا الوطنية ودوري الفتيات تحت 14 و16 سنة، وجانب من أولياء الأمور.

تضمن الحفل الشائق استعراض أهم المشاركات الدولية للمنتخب بمختلف أعماره، وأبرز الإنجازات على شتى الصعد، سواء التي حققتها اللاعبات أو المدربات، أو من يعملن في مجال التحكيم.

وتطرق العرض التقديمي الذي تم عرضه على الحضور إلى تفصيل للمهرجانات والمسابقات التي نظمت، والاتفاقيات التي أبرمت، ونبذة عن أبرز المواهب الرياضية، واللاعبات اللاتي حققن إنجازات في المنتخبات.

وتم تكريم اللاعبات اللاتي حققن إنجازات الموسم الماضي، وحازت شهد خالد جائزة أفضل لاعبة تحت 16 سنة، وفاطمة النوبي تحت 18 سنة، والعنود فالح أفضل لاعبة في فئة السيدات، فيما ذهبت جائزة المرأة الرياضية إلى لاعبة منتخبنا الوطني نهال عبد العزيز، وتقلدت خلود الحوسني جائزة أفضل إدارية، وعفراء المهيري أفضل مدربة. كما قلدت اللجنة الحكمة مريم الزرعوني بالشارة الدولية لعام 2019 إضافة إلى الحكمات المشاركات في إدارة مباريات المسابقات المحلية، وقدمت الدروع التذكارية إلى كل الفرق التي شاركت في منافسات الموسم الماضي.

وأكد محمد بن هزام الظاهري أن كافة الأمور تمضي على ما يرام في كرة القدم للسيدات، بعد ارتفاع عدد الممارسات للعبة بواقع الضعف تقريباً، ليصل إلى 714 لاعبة، مشيداً بجهود لجنة كرة القدم للسيدات في سبيل الارتقاء بقاعدة اللعبة في مختلف أرجاء الدولة.

وتوجه الظاهري بالشكر إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، على دعمها الرياضة النسائية في الدولة، لافتاً إلى أن الدور المحوري الذي تلعبه أكاديمية فاطمة بنت مبارك تحت رئاسة الشيخة فاطمة بنت هزاع آل نهيان ساهم في انتشار اللعبة وارتفاع قاعدة المشاركين.

وأضاف: «بات مجلس أبوظبي الرياضي سباقاً في دعم الأندية التي تضم فرقاً للسيدات في العاصمة؛ لمعاونتها على الإيفاء بمتطلباتها، والاستمرار في المشاركة في منافسات الدوري».