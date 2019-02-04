تين كات: واثق من عودة «العنابي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى



يظهر الهولندي تين كات، المدير الفني للوحدة، في دوري الخليج العربي من جديد عبر قيادته لـ «العنابي» أمام كلباء.

وكان الهولندي تين كات، المدرب السابق للجزيرة، قاد «العنابي» في كأس الخليج العربي للفوز على الإمارات، وسيظهر لأول مرة في الدوري أمام كلباء الثلاثاء.

كما سيظهر أحمد علي بشعار «العنابي» بعد رحلة غياب طويلة عن بيته الأول.

وأكد تين كات أنه على ثقة من عودة العنابي إلى وضعه الطبيعي، وقال: «عندما تسلمت المهمة لم يكن الفريق جيداً، والآن هو جاهز للعودة إلى الطريق الصحيح ولوضعه الطبيعي، وجميع اللاعبين يعملون بجد من أجل تأكيد هذه العودة، ومنهجي في العمل يعتمد على الجدية والابتسامة؛ لأن كرة القدم تحتاج إلى التعامل معها بأريحية؛ لأنها من أجمل اللحظات التي نعيشها».

وأضاف تين كات: «الفريق جاهز، واللاعبون في قمة الحماس والإصرار، وأنتظر هذه المباراة؛ لأرى ما قمنا بعمله من استعدادات جيدة في أبوظبي والمنامة».

وكشف مدرب الوحدة أن فريقه سيفتقد القائد إسماعيل مطر والحارس محمد الشامسي القادمين من المشاركة مع المنتخب في كأس آسيا؛ لتعرضهما لإصابتين خفيفتين، وناصر عبدالهادي للإيقاف بالإنذار الثالث.

وأوضح تين كات عدم وجود فرق صغيرة في الدوري، وقال: «سنواجه فريقاً قوياً ومتطوراً، ونحترم المنافس، وسنخوض كل المباريات تحت هذا الشعار، وليس هناك فريق صغير في الدوري».

وعن أداء إسماعيل مطر مع المنتخب قال: «إسماعيل دخل إلى معسكر المنتخب، وهو يعاني إصابة، وليس جاهزاً بما يكفي للمشاركة، ومُنح وقتاً قليلاً للعب، وسنعمل على تجهيزه للمشاركة في الدوري».