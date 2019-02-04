هاسيك: على الفجيرة الحذر من بني ياس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر



أكد التشيكي إيفان هاسيك مدرب الفجيرة أهمية مباراة بني ياس الليلة التي تتطلب قدرا كبيرا من التركيز العالي والحذر من واقع الأداء المتطور للفريق السماوي الذي يملك لاعبين على مستوى عال فضلا عن أسلوب يعتمد على الانضباط التكتيكي والتنظيم الدفاعي والارتداد القوي نحو الهجوم.

وأشار هاسيك إلى أن الفجيرة سيفتقد خلال اللقاء عدداً من أبرز لاعبيه خاصة في الجانب الدفاعي هم هلال سعيد وحميد أحمد وفهد سبيل الذي التحق بالخدمة الوطنية لكنه جهز اكثر من بديل ويثق في الجميع، وأضاف أن الفريق استفاد من فترة التوقف بإقامة ثلاث مباريات ودية.

وعن تعليقه على انضمام البرازيلي صامويل روزا أكد هاسيك أنه مكسب كبير وسيكون عنصراً مساعداً في الهجوم.

وبسؤاله عن النقاط التي يحتاجها الفجيرة في الدور الثاني لتأمين بقائه في المحترفين أكد المدرب التشيكي أنه لا يضع حسبة أمامه وكل المباريات المقبلة تعتبر مهمة وعلينا العمل على كسب أكبر قدر ممكن من النقاط خاصة أن صراع المؤخرة والهبوط سيظل مشتعلا حتى الرمق الأخير من عمر المسابقة.

من جانبه، أكد اللاعب وليد المسماري عزمهم على تقديم مباراة قوية والعودة من ملعب الشامخة بالنقاط الثلاث ما يتطلب منهم بذل المزيد من الجهد، داعيا زملاءه إلى ضرورة اليقظة والتركيز العالي منذ الدقيقة الأولى مع الأداء الجماعي والالتزام بتوجيهات المدرب وخطة اللعب.