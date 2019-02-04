كيروش: قطر تحملت تكاليف إعداد منتخب إيران

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف البرتغالي كارلوس كيروش الذي ترك تدريب منتخب إيران بعد نهاية كأس آسيا 2019، أن الاتحاد القطري لكرة القدم هو الذي دفع تكاليف ‏إعداد المنتخب الإيراني للمشاركة في البطولة القارية التي احتضنتها الإمارات واختتمت في الأول من فبراير/ شباط الحالي.

وقال المدرب البرتغالي في حديث لشبكة «فوكس سبورتس»: «لولا الاتحاد القطري، لما استطعنا إقامة المعسكرات التدريبية، والتحضيرات، والمباريات الودية واللعب مع ‏فنزويلا، لقد دفعوا ثمن كل شيء».

وأضاف كيروش: «في مباراتنا التحضيرية الأخيرة، دفعوا أجرة الملعب، ودفعوا لكلا الفريقين... دفعت قطر ثمن كل شيء لأن إيران لا تمتلك أي شيء، تمتلك صفراً».