شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش: قطر تحملت تكاليف إعداد منتخب إيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف البرتغالي كارلوس كيروش الذي ترك تدريب منتخب إيران بعد نهاية كأس آسيا 2019، أن الاتحاد القطري لكرة القدم هو الذي دفع تكاليف إعداد المنتخب الإيراني للمشاركة في البطولة القارية التي احتضنتها الإمارات واختتمت في الأول من فبراير/ شباط الحالي.
وقال المدرب البرتغالي في حديث لشبكة «فوكس سبورتس»: «لولا الاتحاد القطري، لما استطعنا إقامة المعسكرات التدريبية، والتحضيرات، والمباريات الودية واللعب مع فنزويلا، لقد دفعوا ثمن كل شيء».
وأضاف كيروش: «في مباراتنا التحضيرية الأخيرة، دفعوا أجرة الملعب، ودفعوا لكلا الفريقين... دفعت قطر ثمن كل شيء لأن إيران لا تمتلك أي شيء، تمتلك صفراً».
كانت هذه تفاصيل خبر كيروش: قطر تحملت تكاليف إعداد منتخب إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.