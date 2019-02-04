«العين للفروسية» يختتم بطولة رماية عام التسامح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت مساء الخميس الماضي منافسات بطولة عام التسامح 2019 التي نظمت على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والجولف واستمرت لأكثر من ثلاثة أسابيع بمشاركة أكثر من 190 رامياً ورامية من المواطنين والمقيمين.

واشتملت البطولة على منافسات في البندقية السكتون وتنافس فيها 106 رماة وراميات من فئة الشباب من الجنسين وبطولة المسدس 25 متراً المفتوحة للرجال والسيدات وشارك فيها 70 رامياً ورامية بالإضافة إلى بطولة السكتون لكبار السن فوق الستين سنة وتنافس عليها 15 رامياً، وبلغت جوائز هذه البطولة 190 ألف درهم.

وتصدر الرامي علي سعيد الأحبابي منافسات البندقية السكتون برصيد 211.6 نقطة ونال الميدالية الذهبية و30 ألف درهم تلته في مركز الوصيف الرامية الجازية سعيد التي جمعت 211.5 نقطة وحصلت على الميدالية الفضية و 15 ألف درهم بينما حل الرامي ماجد البريكي ثالثاً وحصل على الميدالية البرونزية وعشرة آلاف درهم، أما بقية المراكز من الرابع وحتى العاشر فكانت من نصيب الرماة غريب مجدي الأحبابي وطلال البادي ومحمد سعيد الحمر وأحمد بطي الشامسي وسعيد سالم العرياني وفهد أحمد البلوشي والرامية فاحرة الدرعي ونال كل منهم جائزة مالية تراوحت بين ثلاثة وستة آلاف درهم.

أما بطولة المسدس 25 متراً فقد تصدرها الرامي علي مبارك العمري بعد أن جمع 196 نقطة وحصد الميدالية الذهبية وجاء الرامي أمين مثنى طاهر في المرتبة الثانية ونال الميدالية الفضية تلاه في المرتبة الثالثة الرامي حميد عبدالله المزروعي صاحب الميدالية البرونزية وحصل ثلاثتهم على 30 ألف و15 ألف وعشرة آلاف درهم على التوالي وفي بقية المراكز جاء خالد محمد المنهالي رابعاً ومحمد مبارك البريكي خامساً وعبد الكريم خليفة الحمادي سادساً وغدير المنصوري في المركز السابع وحمدان خميس الحساني ثامناً ومحمد سعيد العتيبي تاسعاً ثم سيف محمد الشامسي عاشراً ونال كل منهم جائزة مالية تراوحت بين ثلاثة إلى ستة آلاف درهم.

وعلى صعيد بطولة البندقية السكتون لكبار السن فوق الستين سنة جاء الرامي سعيد حمد العرياني في المرتبة الأولى ونال 15 ألف درهم بعد أن جمع 210.9 نقطة تلاه نايف سعيد الكثيري في مركز الوصيف وله 210.6 نقطة الذي حصل على عشرة آلاف درهم بينما حل حمد محمد الشامسي ثالثاً ونال خمسة آلاف درهم.

وفي نهاية البطولة قام مبارك سيف العرياني عضو مجلس إدارة نادي العين للفروسية والرماية والجولف مدير نادي الرماية بتكريم الفائزين وتسليمهم الجوائز المادية.