العثور على حطام طائرة الأرجنتيني إيمليانو سالا

اسماء السيد - ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إنه تم العثور على حطام الطائرة المفقودة التي كانت تقل المهاجم الأرجنتيني إيمليانو سالا لاعب نانت الفرنسي المنتقل حديثا إلى كارديف سيتي المشارك في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وبحسب الشبكة، فقد عثر قارب إنقاذ الأحد على حطام الطائرة في قاع القنال الإنكليزي.

وأشارت الشبكة إلى أن أسرتي سالا وقائد الطائرة ديفيد إيبوستن أبلغتا بالعثور على الحطام.

واختفت طائرة سالا وهي من طراز "بايبر بيه أيه-46 ماليبو" في 21 من الشهر الجاري.في البحر على بعد نحو 20 كلم شمال جزيرة غورنيسي، حيث كانت تقله من نانت الى العاصمة الويلزية كارديف للانضمام إلى فريقه الجديد كارديف سيتي المشارك في الدوري الإنكليزي الممتاز.