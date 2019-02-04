شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب يترأس اجتماع مجلس إدارة الأهلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، اجتماع مجلس إدارة ناديه المقرر إقامته مساء اليوم الإثنين، والذى يقام لاستكمال باقى الملفات التى لم ينته منها خلال اجتماعه الأخير الأربعاء الماضى.

كان مجلس الأهلى قرر فى جلسة الأربعاء الماضى اعتبار الجلسة ممتدة، كما قرر المجلس اعتماد اجتماعات لجنة شئون العضوية، برئاسة إبراهيم الكفراوى ونائبه طارق قنديل، عضوى مجلس الإدارة فى ظل الإقبال الكثيف على الاشتراك فى عضوية النادى الأهلي.