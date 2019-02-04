عصام عبد الفتاح: أحذر من كارثة جديدة بالكرة المصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة و رئيس لجنة الحكام من وقوع كارثة جديدة بالكرة المصرية مثل مذبحة الدفاع الجوى وبورسعيد.
وقال عبد الفتاح خلال حواره لبرنامج كورة كل يوم الذى يقدمه الإعلامى كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « تصريحات المسؤولين نارية ولابد أن يتحلى الجميع بالهدوء لعدم إثارة الفتنة بين الجماهير.
وأضاف: "البعض يظن أن التحكيم الحلقة الأضعف بالمنظومة الرياضية ولكن الوقت الحالي لجنة الحكام تدافع عن التحكيم بقوة".
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