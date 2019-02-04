شكرا لقرائتكم خبر عن نور الطيب تواجه إيميلي وايت لوك بنصف نهائي كليفلاند كلاسيك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الاثنين منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش والتي تستضيفها الولايات المتحدة الامريكية، والتي تصنف بفئة البطولات البرونزية حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 51 ألف دولار .
كانت نور الطيب لاعبة وادي دجلة والمصنفة الرابعة عالمياً قد تأهلت إلى نصف نهائي البطولة عقب تغلبها على منافستها الانجليزية إيميلي وايت لوك بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 47 دقيقة.
تواجه نور الطيب الإنجليزية أليسون ويترز في نصف نهائي البطولة الذي يقام اليوم، حيث تجمع المباراة الأخرى بنصف نهائي البطولة كل من فيكتوريا لوست و تيسني إيفانز.
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