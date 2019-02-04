مواعيد مباريات اليوم الأثنين 4 / 2 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

ينشر الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم الأثنين الموافق 4 /2 / 2019 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة الاتحاد السكندرى والمصرى البورسعيدى على ستاد الجيش بالسويس ومباراة الداخلية وبيراميدز على ستاد كلية الشرطة بالعباسية

موعد مباراة الاتحاد السكندرى والمصرى البورسعيدى

تقام مباراة الإتحاد السكندرى والمصرى البورسعيدى فى تمام الخامسة عصر اليوم الاثنين على ستاد الجيش بالسويس فى مواجهة يدخلها زعيم الثغر بحثاً عن طوق النجاة من صراع الهبوط لاسيما بعد الخسارة من الاسماعيلى بهدفين دون رد فيما فاز المصرى على بتروجت بهدف دون رد .

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 8 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 35 هدف فيما يحتل المصرى المركز السابع برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 10 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 21 هدف وتلقت شباكه 23 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة .