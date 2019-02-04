شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: المنافسة على الدورى قوية.. والأهلى استعاد 70% من شخصيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن فريقه استعاد شخصيته وهويته بنسبة 70%، مشيرا إلى أن اللاعبين لا بد أن تترسخ عندهم هذه الصفة ليكونوا قادرين على التحكم فى "ريتم" المباريات".

وأضاف عبد الحفيظ خلال تصريحات لـ قناة أون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر، أنه من المهم جدا أن يكون مستوى اللاعبين البدلاء فى النادى الأهلى على قدر الأساسين، حتى لا ينتاب الجهاز الفنى القلق من أى ظروف طارئة، ولذلك حرص مسئولى القلعة الحمراء على دعم الفريق بصفقات سوبر فى الانتقالات الشتوية الماضية.

وتابع مدير الكرة بالأهلى، أنه لا بد من انعقاد اجتماع تحضيرى من المسئولين للموسم المقبل، للاتفاق على كافة التفاصيل وجدول المباريات وقوائم اللاعبين وموعد انتهاء السابقة المحلية بحضور مندوب من كل نادى ولكن للأسف هذا لم يحدث.

وتحدث عبد الحفيظ عن احتدام منافسة الدورى خلال الموسم الحالى: "كل بطولة ولها حلاوتها مواسم 2014 وما بعدها كانت قوية، مؤكدا أنه يخوض كل منافسة بهدف الفوز بها وتحقيق أكبر الأهداف".