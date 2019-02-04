شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض إيقاف مستحقات لاعبيه بعد الخسارة بـ"الأربعة" من جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بنادى الزمالك، أنه لا نية لدى مجلس الإدارة بإيقاف مستحقات لاعبى الفريق الأول، بعد الخسارة من جورماهيا الكينى بنتيجة 4/2 فى اللقاء الذى جمعهما أمس، الأحد، على استاد موى ستاوديوم، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وأضاف المشرف على الكرة بالزمالك، خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب ON" مع الإعلامى سيف زاهر، عبر شاشة "ON Sport" أن الخسارة واردة فى كرة القدم، ولا يوجد فريق يفوز دائمًا، ولاعبو الزمالك كانوا خارج نطاق الخدمة أثناء مواجهة جورماهيا، لافتًا إلى أن هناك لائحة داخلية يتم اتباعها ولا تخترق إلا فى حالات استثنائية أو لزيادة المكافآت.