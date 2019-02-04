سيد عبدالحفيظ: أزمتان تواجهان الدوري المصري.. فيديو

حسن العمدة
كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن الازمات التي تواجه الدوري المصري فى الوقت الحالي .
وقال عبدالحفيظ ، في تصريحات تليفزيوينة، إن هناك مشكلتين وهم الإعداد والمتابعة، فمن المفترض قبل انطلاق الموسم الجديد عقد اجتماع تحضيري بمشاركة جميع الأندية وإخبارها بشكل المسابقة والقائمة وتدوين كل الملاحظات لتلاشيها قبل بدء المباريات.
وواصل أنه بعد التحضير الجيد للمسابقة، يجب أن يكون هناك متابعة من المسئولين عن البطولة، خاصة في ظل ظهور مشاكل على الساحة الرياضية.
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