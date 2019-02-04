الزمالك عن هزيمة جورماهيا: لا نتعامل بالقطعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الفرماوي

علق أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، على خسارة فريقه أمام جورماهيا الكيني، قائلا "لا نتعامل بالقطعة مع اللاعبين والجهاز الفني".

وخسر الزمالك الأحد بنتيجة 2-4 أمام مضيفه الكيني في إطار الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وواصل في تصريحات لفضائية أون سبورت "لعبنا 30 مباراة في الموسم بين بطولة عربية وإفريقيا والدوري وخسرنا 3 مباريات".

وواصل "خسرنا من النجوم في الدوري ومن الاتحاد في البطولة العربية، واليوم في الكونفدرالية".

وختم "لا صحة لما تردد عن إيقاف مستحقات، اللاعبين، لن يتم ذلك، ولا نتعامل بالقطعة".