أمير مرتضى: الأندية الكبيرة لا تتحجج بالإصابات أو الوصول للنهائيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الفرماوي:

قال أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، إن الفرق الكبيرة لا تتحجج بالإصابات أو الوصول للنهائيات.

وعلق المشرف على الكرةب الزمالك على الأزمة الدائرة حاليا بشأن بطولة الدوري، قائلا "هذه الأزمة ليست سوى دليلا على فشل اتحاد الكرة في إدارة مسابقاته".

وواصل "لم أفهم من بيان اتحاد الكرة سوى أن هناك دعوة لعقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل".

وأضاف في تصريحات لفضائية صدى البلد "المفترض أن كل شيء معروف قبل بداية الموسم، ولا مفاجآت، كنا نعلم من نهاية الموسم الماضي بأننا سنشارك في الكونفدرالية بعدما حصدنا لقب الكأس".

وختم "ليس من حق اتحاد الكرة إلزام الأندية على المشاركة في عدد بطولات معين، ولكن على الأندية التخطيط بعناية للمشاركة في البطولات وعدم التحجج بضغط المباريات أو الإصابات أو الوصل للنهائي".