ليون يعرّض باريس سان جيرمان لخسارته الأولى في الدوري

ألحق ليون الهزيمة الأولى بفريق باريس سان جيرمان، في الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 2 – 1، يوم الأحد، في الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري والتي شهدت تعادل نيم أولمبيك مع مونبيلييه 1 – 1.

وكان سان جيرمان هو البادئ بالتسجيل عن طريق الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في الدقيقة السابعة وتعادل موسى ديمبلي لليون في الدقيقة 33 ،قبل أن يسجل نبيل فقير هدف الفوز لليون في الدقيقة 49 من ركلة جزاء. ورغم الخسارة ظل سان جيرمان، الذي يتبقى له مباراتان مؤجلتين، في صدارة الترتيب برصيد 56 بفارق عشر نقاط عن ليل أقرب ملاحقيقه، فيما رفع ليون رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث.

يذكر أن هذه الخسارة هي الأول لسان جيرمان في الدوري مقابل الفوز في 18 مباراة والتعادل في مباراتين، فيما يعد هذا الفوز هو الثاني عشر لليون في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في سبع.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل 1 – 1 على المباراة التي جمعت نيم أولمبيك بضيفه مونبيلييه. وتقدم نيم بهدف سجله لويك لاندري في الدقيقة الثانية وتعادل أندي ديلورت لمونبيلييه في الدقيقة 74.

ورفع نيم أولمبيك رصيده إلى 30 نقطة في المركز الحادي عشر ،كما رفع مونبيلييه رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس.