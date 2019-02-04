رياضة | أول تعليق من سولاري بعد الفوز الكبير على ألافيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من سولاري بعد الفوز الكبير على ألافيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن فريقه سيقاتل على كل شيء حتى النهاية، واليوم شهد الرغبة في تحقيق النقاط وحققها لاعبيه بالفعل.

وقال سولاري خلال المؤتمر الصحفي عقب فوز فريقه بثلاثية نظيفة على ديبورتيفو ألافيس في الليجا: "نحن سعداء بكل ما يقدمه فينيسيوس جونيور".

وأضاف: "مدريد لا تستسلم أبداً، نحن نخرج دائماً للفوز بالمباريات بدون حسابات معقدة".

وواصل: "لا يمكننا التفكير في جدول المباريات ، علينا التفكير في إعداد أنفسنا بأفضل طريقة ممكنة لكل مباراة".

وتابع: "أردت رؤية فينيسيوس على الجهة اليمنى و غاريث بيل على الجهة اليسرى ، هذا كل ما بالأمر".

وأكمل: "وجود فينيسيوس، بيل، آسينسيو، ماريانو، بنزيما، راموس، ناتشو ... هو دائمًا حل".

وشدد بقوله: "لقد لعبنا المُباراة وأظهرنا جدية كبيرة ورغبة بالفوز".

وكشف بقوله: "الكلاسيكو ؟ ريال مدريد مُفضل دائماً للفوز، مع كامل احترامنا للخصم، سوف نلعب فقط للفوز".

واستطرد: "لعب فينيسيوس مباراة رائعة، وهو يستجيب تكتيكياً دائما لكل شيء بشكل جيد، ونحن سعداء بكل ما يقدمه".

وأردف: "إن إمتلاك فينيسيوس وبيل ليست مشكلة، إنها نعمة".

واختتم بقوله: "لقد كان لدينا شعور كبير بالمسؤولية في المباراة وأثبتنا أننا نريد المحاربة لتقليص النقاط في الدوري".