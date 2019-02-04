رياضة | فينيسيوس يدخل قائمة عظماء ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فينيسيوس يدخل قائمة عظماء ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني مستوى مميز مع الميرنجي، وقد استطاع إحراز هدف خلال مباراة فريقه اليوم أمام ألافيس، والتي فاز بها الملكي 3-0 ضمن منافسات الليجا الإسبانية.

وبهذا الهدف يدخل فينيسيوس قائمة عظماء نادي ريال مدريد، بعد أن صار ضمن 8 لاعبين سجلوا أهداف لـ ريال مدريد في الليجا تحت سن الـ 19، وهؤلاء النجوم على النحو التالي :

- ريفيرا.

- راؤول جونزاليس.

- فاران.

- مارتن فاسكيز.

- سانشيز.

- باريناجا.

- ألفارو بينيتو.