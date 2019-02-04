شكرا لقرائتكم خبر عن "سوبر كورة".. خصومات بالجملة على لاعبى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوجئ لاعبو الأهلى بخصم مبالغ مالية كبيرة من مستحقاتهم المالية عند استلامهم راتب شهر يناير. - لمتابعة التفاصيل الرابط التالي.. اضغط هنا

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