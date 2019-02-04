الحنفى حكما لمباراة الاتحاد والمصرى.. وطاقم تونسى للداخلية وبيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أسماء حكام مباراتى غدا الإثنين، ضمن الأسبوع الـ 21 لدورى القسم الأول، على النحو التالى :
الاتحاد × المصري : محمد الحنفي ويعاونه مصطفى عطية ورجب محمد، وهشام توفيق حكما رابعا، وكل من محمد حسن وأسامة إسماعيل حكما خامسا.
الداخلية × بيراميدز : طاقم تونسي بقيادة يوسف السرايري ويعاونه أنور هميلة وفوزي الجريدي، وأسامة بن إسحاق حكما رابعا.
تقام مباراة الاتحاد و المصرى فى الخامسة مساء غداً الإثنين ، بينما يقام لقاء الداخلية و بيراميدز فى السابعة والنصف مساءً.
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