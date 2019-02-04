شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الاحد 3/2/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد الخليج 365 أبرز 7 اخبار رياضية حدثت اليوم الأحد والتى يعد أبرزها تعادل سموحة وطلائع الجيش سلبياً فى الدورى العام، وخسارة الزمالك من جورماهيا الكيني فى بطولة دورى أبطال افريقيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

مجلس الأهلي يجتمع غداً.. اعرف السبب

يعقد مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعاً تكميلياً مساء غد، الاثنين، لاستكمال باقى الملفات التى لم ينته منها خلال اجتماعه الأخير الأربعاء الماضى، وكان مجلس الأهلى قرر فى جلسة الأربعاء الماضى اعتبار الجلسة ممتدة إلى الجلسة المقبلة، كما قرر المجلس اعتماد اجتماعات لجنة شئون العضوية، برئاسة إبراهيم الكفراوى ونائبه طارق قنديل، عضوى مجلس الإدارة؛ فى ظل الإقبال الكثيف على الاشتراك فى عضوية النادى الأهلي، وكذلك إحياء ذكرى شهداء النادى فى الأول من فبراير الجارى.

وزير الرياضة: غلق ملاعب أمم أفريقيا من اليوم.. وإلغاء الدورى العام مرفوض

أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن تذاكر مباريات بطولة أمم أفريقيا 2019 سيتم طرحها إلكترونياً لإتاحة الفرصة أمام الجميع لحجز التذاكر أون لاين بعيداً عن أى مجال للتلاعب أو احتكار التذاكر لفئات محددة، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل الحجز الإلكترونى لتذاكر المباريات فور الانتهاء من تلك المنظومة خلال الفترة المقبلة، فى إطار الاستعدادات لاستضافة مصر للبطولة.

وأضاف وزير الرياضة، فى تصريحات صحفية، أنه سيتم إغلاق الاستادات الرياضية المقرر أن تستضيف مباريات البطولة بدايةً من اليوم، لتجهيزها وإعدادها للبطولة، من حيث رفع كفاءة الإضاءة وأرضية الملاعب.

الزمالك يستهل مشوار مجموعات الكونفدرالية بخسارة ثقيلة أمام جورماهيا 4 / 2

تعرض الزمالك للهزيمة بنتيجة 4 / 2 أمام جورماهيا الكينى، فى المباراة التى أقيمت بينهما عصر الأحد، على ملعب موى بالعاصمة الكينية نيروبى، فى الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات فى الكونفدرالية والتى تضم إلى جانبهما كلا من نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى وبذلك يحصد الفريق الكينى أول ثلاث نقاط فى المجموعة ويحتل صدارتها ويتذيل الأبيض المؤخرة بدون رصيد من النقاط.

صرف مستحقات حكام القسم الأول والثانى والثالث عن الموسم الحالى

تبدأ لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، صرف مستحقات حكام القسم الأول والثانى والثالث عن الموسم الحالى غدا، الاثنين، بمقر اللجنة الرئيسية.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد صرفت 2 مليون جنيه من مستحقات حكام القسم الأول والثانى والثالث عن الموسم الحالى المتأخرة لدى الاتحاد.

الأهلى يستعيد 3 لاعبين قبل مواجهة إنبي فى الدوري العام

شارك حمدي فتحي وإسلام محارب والحارس علي لطفي، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق الذي أقيم اليوم، الأحد، علي ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة إنبي يوم الثلاثاء المقبل، في الدوري.

وتعافى الثلاثي من الإصابة التي لحقت به، حيث اشتكى محارب من اصابة في العضلة الخلفية، بينما تعرض لطفي إلى كدمة في الكتف، فيما اشتكى حمدي فتحي من اصابة في العضلة الضامة، وشارك الثلاثي في المران البدني والتقسيمة التي أجراها الجهاز الفني، واطمأن خلالها الجهاز على جاهزية بعض اللاعبين.

سموحة يفشل فى الفوز بالمباراة الـ11 على التوالى بالدورى ويتعادل أمام الطلائع

فشل فريق سموحة من عبور دوامة الهزائم والتعادلات ولم يستطع تحقيق الانتصار للمرة الـ11 على التوالى، أثر تعادله أمام طلائع الجيش، اليوم الأحد، فى المباراة التى جرت بينهما بالجولة الـ21 للدورى باستاد جهاز الرياضة العسكرى بكوبرى القبة .

وكان أخر فوز حققه سموحة فى الأسبوع العاشر أمام وادى دجلة بهدف دون رد أحرزه حسام حسن، ومن بعدها تعادل فى 7 مباريات وخسر ثلاث.

بهذه النتيجة اقتسم الفريقان نقاط المباراة ليرتفع رصيد الطلائع إلى 25 نقطة فى المركز السابع ، بينما ارتفع رصيد سموحه إلى 25 نقطة فى المركز الثامن.

هداية ملاك تتوج بذهبية قبرص الدولية للتايكوندو

أحرزت هداية ملاك، لاعبة المنتخب الوطني للتايكوندو، الميدالية الذهبية في منافسات وزن -٦٧ كجم ببطولة قبرص الدولية.

توجت صاحبة برونزية أولمبياد ريو بالميدالية الذهبية بعد فوزها في المباراة النهائية على لاعبة كوستاريكا بنتيجة ١٠-صفر.