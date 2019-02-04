شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الاحد 3/ 2/ 2019 .. الأبيض يخسر من جورماهيا 4 / 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك، اليوم الأحد 3/ 2/ 2019 العديد من الأحداث، جاء في مقدمتها الفريق يستهل مشوار مجموعات الكونفدرالية بخسارة ثقيلة أمام جورماهيا 4 / 2، والقضاء الإدارى يوقف قرار منع ظهور رئيس نادى الزمالك فى وسائل الإعلام.

تعرض الزمالك للهزيمة بنتيجة 4 / 2 أمام جورماهيا الكينى، فى المباراة التى أقيمت بينهما عصر الأحد، على ملعب موى بالعاصمة الكينية نيروبى، فى الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات فى الكونفدرالية والتى تضم إلى جانبهما كلا من نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى وبذلك يحصد الفريق الكينى أول ثلاث نقاط فى المجموعة ويحتل صدارتها ويتذيل الأبيض المؤخرة بدون رصيد من النقاط.

قضت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من رئيس نادى الزمالك، ووقف قرار منعه من الظهور الإعلامى، وإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بمنع ظهوره.

أكد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك أن بداية الفريق لم تكن موفقة بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية بعد الخسارة أمام جورماهيا الكينى بأربعة أهداف مقابل هدفين.

يرى الصربي حسن أوقطاى المدير الفنى لجورماهيا الكينى أن الفوز على الزمالك كان مهم للغاية خاصة إنه فى الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

أعرب إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك والقائم بأعمال الصندوق، عن استيائه من النتيجة السلبية للفريق الأبيض أمام جورماهيا الكينى، بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى الجولة الأولى بمنافسات المجموعة الرابعة بالكونفدرالية.

يخوض الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، آخر مران له فى كينيا غدا الإثنين، بعد الخسارة بأربعة أهداف مقابل هدفين من جورماهيا الكينى، فى أولى مباريات الفريق الأبيض بالمجموعة الرابعة من منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

أداء فني متوسط لحكم المباراة نتيجة عدم احتساب المخالفات بمعيار واحد وقله الخبرة كان لها دور كبير في كثره الأخطاء تغاضي الحكم عن احتساب لمسه يد واضحة علي لاعب الزمالك محمود الونش علي حدود منطقه الجزاء في الدقيقة 13 نتيجة التمركز الخاطئ.