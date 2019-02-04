شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يكشف كواليس قيده في قائمة الأهلى..وعرض الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمرو جمال مهاجم الأهلي، كواليس قيده في قائمة الفريق الأحمر المحلية، في يناير الماضي.

وقال خلال تصريحات لقناة ناديه :"منذ عودتي إلى النادي الأهلي، كانت فترة إعارتي تنتهي في فنلندا في شهر 8، وهو ما صعب عودتي للنادي في ظل إغلاق باب القيد".

وتابع قررت التدريب مع الفريق و تلقيت عدة عروض من المغرب والبرتغال ولكن للأسف الموضوع توقف، بسبب عدم قدرتي باللحاق بالكشف الطبي، فلذلك لم ينجح انتقالي لهذا النادي".

أوضح "وضعت أولويتي للنادي الأهلي من خلال التمرين بشكل جاد للغاية، وتلقيت عرضا من النجم الساحلي، وعقدت جلسة مع سيد عبد الحفيظ وطلب مني البقاء في الفريق وأبلغني بأنني عنصر هام وهذا كان اتفاق بيني وبينه".

أتم "منذ أن تولى مستر لاسارتي المهمة تابع جميع اللاعبين، وطلب بقيدي في قائمة الفريق".

وأوضح عمرو جمال حقيقة الأنباء التي ترددت حول رغبة الزمالك في التعاقد معه خلال يناير الماضي، قبل قيده في قائمة الفريق الأحمر ،معلقا :"الزمالك لم يتفاوض معي ولم يتحدث أي مسئول داخل القلعة البيضاء معي".

وتابع "جميع الأشخاص الذين حاولوا التحدث معي كانوا من خارج النادي، ولم يكن هناك حديثا مع أي مسئول، بجانب أنني لم افتح الطريق في هذا الأمر".

وأتم "هناك من حاول التوسط، لكني أغلقت هذا الباب تماما، فأنا ابن النادي الأهلي، وتحت أمره".