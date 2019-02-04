شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلى اليوم الاحد 3/2/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الأحد العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذى يستعد لمواجهة انبي المقرر اقامتها الثلاثاء المقبل فى بطولة الدوري العام.

سيد عبد الحفيظ يحذر لاعبي الأهلى من السوشيال ميديا

حذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى اللاعبين من خطورة التواصل أو التحدث عبر مواقع التواصل الإجتماعي "السويشيال ميديا" ، وطالب مدير الكرة جميع اللاعبين بضرورة الحفاظ على حالة الهدوء التى يشهدها الفريق حالياً .

وشدد عبد الحفيظ أن عقوبة السويشيال ميديا ستكون كبيرة للغاية مثلما هو الحال في عقوبة إختراق الحظر الإعلامي التى تم تحديدها مؤخراً وتبلغ 250 ألف جنيه وذلك في حالة عدم الرجوع إلى مدير الكرة ، مؤكداً أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الجهاز الفني على توفير المناخ المناسب في المرحلة الحالية، خاصة أن الفريق يخوض مباريات مهمة في دوري أبطال إفريقيا إلى جانب مبارياته في بطولة الدوري العام.

الأهلي يُفاضل بين شركات تأمين عالمية لمواجهة شبح الإصابات

استقر مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، على التعاقد مع شركة تأمين عالمية من أجل الإستعانة بها في التأمين على نجوم الفريق من "لعنة" الإصابات التى تُطارد الفريق منذى فترة طويلة وبدأت تؤثر سليباً بشكل واضح على الفريق سواء على الصعيد الفني من خلال فقدانه عدد كبير من نجومه أو على الصعيد المادي من خلال تحمّل مبالغ كثيرة نتيجة العلاج داخل مصر وخارجها .

ويرى مجلس الأهلي أن الفريق بات يضم حالياً نجوماً بالملايين فقد تعاقد النادي مع حسين الشحات بما يقرب من الـ100 مليون جنيه كما تم التعاقد مع رمضان صبحي بما يقرب من 15 مليون جنيه في ستة أشهر فقط بخلاف باقي الصفقات الجديدة أو اللاعبين القدامي المهمين والذين تصل قيمتهم التسويقية حالياً لملايين الدولارات أمثال وليد آزارو وعلى معلول وجونيور أجاي ، وقال مصدر في الاهلي أن المجلس يتفاوض حالياً مع عدد من شركات التأمين العالمية للتعاقد مع أحداها على أن يدفع لها الأهلي مبلغ سنوياً سيتم الإتفاق عليه خلال عملية التفاوض مقابل تحمّل هذه الشركة تكاليف علاج وتأهيل اللاعبين المُصابين.

لاسارتى يجهز لاعبى الأهلى فنيا ونفسيا قبل لقاء إنبى

يعقد مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، محاضرة فنية مع لاعبى الفريق قبل مران اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وتشهد المحاضرة الحديث حول بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة سيمبا التنزانى أمس، والتى حسمها الأهلي 5-0 فى إطار منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

مجلس الأهلي يجتمع غداً.. اعرف السبب

يعقد مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعاً تكميلياً مساء غد، الاثنين، لاستكمال باقى الملفات التى لم ينته منها خلال اجتماعه الأخير الأربعاء الماضى.

وكان مجلس الأهلى قرر فى جلسة الأربعاء الماضى اعتبار الجلسة ممتدة إلى الجلسة المقبلة، كما قرر المجلس اعتماد اجتماعات لجنة شئون العضوية، برئاسة إبراهيم الكفراوى ونائبه طارق قنديل، عضوى مجلس الإدارة؛ فى ظل الإقبال الكثيف على الاشتراك فى عضوية النادى الأهلي، وكذلك إحياء ذكرى شهداء النادى فى الأول من فبراير الجارى.

لاسارتى يدرس إنبى بالفيديو قبل مواجهة الثلاثاء

يبدأ جهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي دراسة فريق إنبي اليوم، استعدادا لمواجهته المرتقبة بعد غدٍ الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وحصل الجهاز الفني على مجموعة من شرائط الفريق البترولي؛ لرصد نقاط القوة والضعف في صفوفه لتحفيظ اللاعبين خطة المباراة.