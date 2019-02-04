اية الشامى أفضل لاعبة فى البطولة العربية للطائرة ..و مريم مصطفى أحسن ليبرو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت أية الشامى لاعبة فريق النادى الأهلى للكرة الطائرة على لقب أفضل لاعبة فى البطولة العربية العشرون للسيدات التى اختتمت منذ قليل بمصر و حصل الصفاقسى التونسى على لقبها على حساب الأهلى 3 /0 .
كما حصلت مريم متولى لاعبة الأهلى على كأس أفضل لاعبة مركز 3 ، بينما حصدت مريم مصطفى لاعبة الأهلى كأس أفضل ليبرو.
بينما حصلت سلمى عصام لاعبة سبورتنج على كأس أفضل لاعبة مركز 4 و هند أحمد فتحى لاعبة الزمالك على لقب أحسن لاعبة ثانية فى مركز 3 .
بينما حصلت نهال لكبير لاعبة الصفاقسى على كأس أفضل معد .
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