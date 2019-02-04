شكرا لقرائتكم خبر عن اية الشامى أفضل لاعبة فى البطولة العربية للطائرة ..و مريم مصطفى أحسن ليبرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت أية الشامى لاعبة فريق النادى الأهلى للكرة الطائرة على لقب أفضل لاعبة فى البطولة العربية العشرون للسيدات التى اختتمت منذ قليل بمصر و حصل الصفاقسى التونسى على لقبها على حساب الأهلى 3 /0 .

كما حصلت مريم متولى لاعبة الأهلى على كأس أفضل لاعبة مركز 3 ، بينما حصدت مريم مصطفى لاعبة الأهلى كأس أفضل ليبرو.

بينما حصلت سلمى عصام لاعبة سبورتنج على كأس أفضل لاعبة مركز 4 و هند أحمد فتحى لاعبة الزمالك على لقب أحسن لاعبة ثانية فى مركز 3 .

بينما حصلت نهال لكبير لاعبة الصفاقسى على كأس أفضل معد .