شاهد.. ريال مدريد يضرب ألافيس بثلاثية في الدوري الإسباني

كتب- أحمد البادي:

حقق فريق ريال مدريد فوزًا سهلًا على ضيفه ألافيس بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، على ستاد سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة الـ22 من

سجل كريم بنزيما هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 30، ثم أضاف فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة

80، قبل أن يختتم ماريانو دياز في الدقيقة 91 من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة يحتل ريال مدريد المركز الثالث بترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة، فيما يحتل ألافيس المركز السابع برصيد 32 نقطة.

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