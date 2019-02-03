شاهد.. ريال مدريد يضرب ألافيس بثلاثية في الدوري الإسباني

حقق فريق ريال مدريد فوزًا سهلًا على ضيفه ألافيس بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، على ستاد سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة الـ22 منالدوري الإسباني.
سجل كريم بنزيما هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 30، ثم أضاف فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة
بهذه النتيجة يحتل ريال مدريد المركز الثالث بترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة، فيما يحتل ألافيس المركز السابع برصيد 32 نقطة.
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