رئيس بتروجت يجتمع بلاعبيه والجهاز الفني

حرص المهندس أحمد فهيم رئيس نادى بتروجت على عقد جلسة مع اللاعبين بحضور الجهاز الفنى الجديد بقيادة محمد عودة قبل مران اليوم.
جاء لقاء رئيس النادي مع لاعبيه لحثهم لحثهم على الفوزفي المباريات المقبلة بداية من لقاء وادى دجلة فى الجولة الـ21 للدورى بعد غد الثلاثاء.
وأكد فهيم أن الفرصة مازالت مواتية للابتعاد عن المؤخرة
ويعاني بتروجت من موقف صعب هذا الموسم، حيث يحتل المركز الأخير في ترتيب جدول الدوري الممتاز، برصيد 15 نقطة، من فوزين فقط و9 هزائم ومثلهم تعادلات، ليحاول الفريق الهروب من شبح الهبوط.
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