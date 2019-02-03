غياب نجم المصري عن مباراة الاتحاد السكندري

اسلام عيسي تأكد غياب نجم المصري إسلام عيسى عن مباراة الفريق غداً أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري . منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري . وتم استبعاد إسلام عيسي بسبب إصابته بالتهاب في أصبع القدم اليسرى و قد يكون غياب عيسي مؤثراً علي الفريق غداً الاثنين.

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