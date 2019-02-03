مجموعة الزمالك بالكونفيدرالية.. نصر حسين داي يسقط بترو أتليتيكو بثنائية

كتب- أحمد البادي:

حقق فريق نصر حسين داي الجزائري فوزًا ثمينًا على ضيفه بترو أتليتيكو الأنجولي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، على ستاد الخامس من يوليو، في إطار الجولة الأولي من المجموعة الرابعة بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

سجل أهداف فريق نصر حسين داي كل من، محمد أمين

التويجعي في الدقيقة 19، ثم أضاف وليد اللاتي الهدف الثاني في الدقيقة 54 من الشوط الثاني.

بينما سجل فلاديميرو فيلكس هدف بترو أتليتيكو في الدقيقة 76، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بفوز نصر حسين داي بهدفين مقابل هدف.

بذلك يتصدر المجموعة الرابعة جورماهيا الكيني برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن نصر حسين داي، ويأتي بترو أتليتيكو في المركز الثالث بدون نقاط وبفارق الأهداف عن الزمالك الذي يتذيل المجموعة بعد خسارته برباعية.

الجدير بالذكر أن الزمالك يستضيف نصر حسين داي الجزائري في الجولة الثانية من البطولة يوم 13 فبراير المقبل، فيما يواجه بترو أتليتيكو الأنجولي نظيره جورماهيا الكيني في نفس الموعد.