آية الشامي أفضل لاعبة بالبطولة العربية للسيدات .. ومريم متولي أفضل ليبرو

اية الشامي لاعبة الاهلي كتب- عبد الرحمن ابوهاشم ونورهان فضل حققت أية الشامى لاعبة فريق النادى الأهلى للكرة الطائرة على لقب أفضل لاعبة فى البطولة العربية العشرون للسيدات التى انتهت بحصول الصفاقسى التونسى على لقبها على حساب الأهلى 3 /0 التي أُقيمت على استاد القاهرة الدولي بصالة 2. كماحصلت مريم متولى لاعبة الأهلى على كأس أفضل لاعبة مركز 3 ، بينما حصدت مريم مصطفى لاعبة الأهلى كأس أفضل ليبرو. 3 ، بينما حصدت مريم مصطفى لاعبة الأهلى كأس أفضل ليبرو. بينما حصلت سلمى عصام لاعبة سبورتنج على كأس أفضل لاعبة مركز رابع و هند أحمد فتحى لاعبة الزمالك على لقب أحسن لاعبة ثانية فى رابع و هند أحمد فتحى لاعبة الزمالك على لقب أحسن لاعبة ثانية فىمركز 3 . بينما حصلت نهال لكبير لاعبة الصفاقسى على كأس أفضل معد . وحصل نادي الصفاقسي التونسي علي 17 نقطة بينما فاز النادي الأهلي بالمركز الثاني وحصل النادي الأهلي علي 15 نقطة وجاء نادي سبورتنج السكندري في المركز الثالث في البطولة برصيد 13 نقطة بينما حصل نادي الزمالك علي المركز الرابع برصيد 9 نقاط وحصل نادي الصيد المصري علي المركز الخامس برصيد 6 نقاط .

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