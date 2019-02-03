قطار ريال مدريد يدهس ألافيس بثلاثية نظيفة

حقق فريق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (3-0) على نظيره ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الليجا، في معقله "سانتياجو برنابيو".



وسجل الأهداف الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 30، والبرازيلي فينسيوس جونيور في الدقيقة 80، وماريانو دياز في الدقيقة 91.



وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 42 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 32 نقطة في المركز السابع.



أول تهديد في المباراة، كان من أصحاب الأرض، بتسديدة قوية من جاريث بيل من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت أعلى مرمى ألافيس في الدقيقة 6.



واستحوذ ريال مدريد على الكرة، واعتمد على التمريرات القصيرة، بحثا عن اختراق التكتل الدفاعي لديبورتيفو ألافيس.



وأرسل سيرجيو ريجيلون تسديدة قوية، مرت أعلى مرمى حارس ديبورتيفو ألافيس باتشيكو، في الدقيقة 19.



وواصل ريال مدريد تهديده للخصم، بتسديدة قوية من خارج المنطقة من البرازيلي فينيسيوس، تصدى لها الحارس باتشيكو ببراعة في الدقيقة 20.



ونجح الفرنسي كريم بنزيما في تسجيل الهدف الأول لريال مدريد، في الدقيقة 30، وانطلق سيرجيو ريجيلون على الجبهة اليسرى ومرر كرة عرضية أرضية ليضعها بنزيما في الشباك.



وانتهى الشوط الأول بتقدم الميرنجي بهدف دون رد، حيث سيطر الملكي على مجريات اللعب.



ولم تتغير الأمور كثيرًا في الشوط الثاني، وواصل الميرنجي سيطرته، بينما قام كاليري لاعب ألافيس بأول تهديد للضيوف في الشوط الثاني بتسديدة مرت بعيدًا عن مرمى كورتوا، في الدقيقة 57.



وتدخل دفاع ديبورتيفو ألافيس بقوة على جاريث بيل، على حدود منطقة الجزاء، ونفذها الويلزي الذي سدد بقوة لكن الكرة مرت أعلى مرمى الحارس باتشيكو في الدقيقة 63.



وقام سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد، بأولى تغييراته في المباراة، بإشراك ماركو أسينسيو بدلا من جاريث بيل، ثم دفع بماريانو دياز بدلا من كريم بنزيما، وأخيرًا إيسكو بدلا من فينيسيوس جونيور.



وعلى الجانب الآخر، أشرك أبيلاردو فيرنانديز المدير الفني لفريق ديبورتيفو ألافيس، بدييجو رولان بدلا من بورجوي، ثن جون جويديتي بدلا من مانو جارسيا، وأليخاندرو بلانكو بدلا من جوناثان كاليري.



ووجه البرازيلي فينيسيوس جونيور تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكنها مرت بعيدًا عن مرمى باتشيكو.



وتوغل داني سيبايوس لاعب خط وسط ريال مدريد، وبمجهود فردي راوغ دفاعات ألافيس، لكن تسديدته اصطدمت بالدفاع لتتحول إلى ركلة ركنية في الدقيقة 76.



وضاعف فينسيوس جونيور النتيجة لريال مدريد، بالهدف الثاني في الدقيقة 80، حيث انطلق ماركو أسينسيو على الجبهة اليمنى، وأرسل كرة عرضية استقبلها فينسيوس وسدد على يسار الحارس باتشيكو.



وتألق حارس ديبورتيفو ألافيس باتشيكو في التصدي لتسديدة أودريوزولا في الدقيقة 84، في ظل سعي الميرنجي لتسجيل الهدف الثالث.



وأهدر ماريانو دياز أخطر فرصة لريال مدريد، في الدقيقة 85، حيث فشل في ترويض الكرة أمام المرمى، ليتدخل مدافع ديبورتيفو ألافيس ويُشتت الكرة.



وحاول ماريانو دياز مباغتة الحارس باتشيكو بتسديدة أخرى في الدقيقة 88، لكن تصدى لها الأخير.



وأخيرًا نجح البديل ماريانو دياز في اقتناص الهدف الثالث في الدقيقة 91، حيث أرسل أودريوزولا عرضية مميزة أسكنها دياز برأسية قوية في أقصى يسار مرمى الحارس باتشيكو.

المصدر: موقع كورة