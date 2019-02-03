رياضة | ريال مدريد يضرب ألافيس بثلاثية ويقلص الفارق مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يضرب ألافيس بثلاثية ويقلص الفارق مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق ريال مدريد انتصار ثمين على فريق ديبورتيفو الافيس، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، بين الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الفريق الملكي، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ22 من عمر مسابقة "الليجا".

وجاءت الأهداف عن طريق النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الملكي في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، وعزز فينيسيوس جونيور تقدم فريقه وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، بينما أحرز ماريانو دياز الهدف الثالث في الدقيقة 91، من الوقت البدل الضائع.

ورفع ريال مدريد رصيده للنقطة 42 في المركز الثالث من الدوري، فيما توقف رصيد ديبورتيفو ألأفيس عند النقطة 32.