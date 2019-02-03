الارشيف / اخبار الرياضه

رياضة | عاجل.. العثور على طائرة المفقود "سالا"

0 نشر
0 0 تبليغ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. العثور على طائرة المفقود "سالا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إنجليزية في خبر عاجل العثور على الطائرة التي كانت تحمل لاعب كارديف سيتي المفقود إيميليانو سالا.

ووفقًا لشبكة سكاي سبورتس الإنجليزية ، تم العثور على الطائرة التي كانت تحمل لاعب كارديف سيتي المفقود إيميليانو سالا ، وقد تم إبلاغ عائلته.

وأوضحت التقارير أنه تم إيجاد الطائرة في الجزء السفلي من بحر القنال الإنجليزي، وتم التعرف عليها اليوم.

وقد بدأ البحث عن الطائرة تحت الماء اليوم الأحد ، وتأكد الآن أنهم عثروا على الطائرة.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية تطورات جديدة بشأن الطائرة المفقودة التي كانت تُقل اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا من فرنسا إلى إنجلترا منذ عدة أيام.
وقد اختفت طائرة مهاجم كارديف سيتي الجديد إيميليانو سالا من على الرادار في منطقة كاسكيتا في جزر القنال.

ووفقًا لصحيفة ذا صن الإنجليزية ، عثرت السلطات الهولندية على جزء من حطام طائرة بالقرب من ميناء روتردام يعتقد أنه يعود لطائرة إيميليانو سالا لاعب كارديف سيتي ونانت الفرنسي التي تحطمت وفقدت فوق البحر.

الجزء الذي عثر عليه تواجد بشاطئ قريب من ميناء روتردام على بعد 450 ميلًا من النقطة التي عثر فيها على مقعدين من مقاعد الطائرة ذاتها.

وكان الفريق البحث المكلف بالبحث عن الطائرة المفقودة قد قال بالأمس: عثرنا صباح اليوم على جزء من وسادة مقعد في شاطئ شبه جزيرة كوتنتين، ثم تم العثور على وسادة ثانية في وقت لاحق، ومن الفحص التمهيدي توصلنا إلى أنه من المرجح أن تكون الوسائد من الطائرة المفقودة.

ولم يتم الاعلان بعد عن وفاة سالا بشكل رسمي لعدم العثور على جثته أو أي شيء شخصي متعلق به.

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى