رياضة | تعرف على ترتيب مجموعة الزمالك بعد إنتهاء مباريات الجولة الأولي بالكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على ترتيب مجموعة الزمالك بعد إنتهاء مباريات الجولة الأولي بالكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق نصر حسين داي الجزائري بنتيجة 2-1 على ضيفه بترو أتليتكو الأنجولي خلال المباراة التي جمعت الفريقني مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الرابعة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وفي نفس المجموعة تلقي فريق الزمالك هزيمة فادحة أمام مضيفه جور ماهيا الكيني بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "موي الرياضي" في كينيا في مستهل مشوار الفارس الأبيض بمرحلة المجموعات بالكونفيدرالية .

وإليكم ترتيب مجموعة "الزمالك" بعد إنتهاء مباريات الجولة الأولي:-

1- جور ماهيا: 3 نقاط

2- نصر حسين داي: 3 نقاط

3- بترو أتلتيكو: بدون نقاط

4- الزمالك: بدون نقاط

ويواجه الزمالك نظيره نصر حسين داي الجزائري يوم 13 فبراير الجاري على استاد "برج العرب" في الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفيدرالية، بينما يستضيف فريق بترو أتليتكو الأنجولي، فريق جور ماهيا الكيني في نفس الموعد على ملعب "11 نوفمبر" بأنجولا.