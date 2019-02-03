رياضة | الأهلي يفوز بالمركز الثالث في بطولة هولندا الدولية للغطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يفوز بالمركز الثالث في بطولة هولندا الدولية للغطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق الغطس بالنادي الأهلي، بالمركز الثالث في بطولة هولندا الدولية، التي انطلقت يوم الـ31 من يناير الماضي، واختتمت، اليوم. وجاء الأهلي في المركز الثالث من بين 26 فريقًا شاركوا في البطولة، من أفضل فرق ومنتخبات العالم، مما يعد إنجازًا فريدًا للنادي في اللعبة.

ويرأس بعثة الغطس بالأهلي في هولندا، طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة. ويضم الجهاز الفني والإداري، محمد فاضل، نائب رئيس جهاز ألعاب الماء، طارق الصغير مدير جهاز الغطس، وطارق جمعة، المدير الفني، وأسامة خلف، المدرب العام، وأحمد عبد الآخر مدربًا.

وتصدّرت إيرلندا وهولندا المركزين الأول والثاني، فيما جاء الأهلي في المركز الثالث، برصيد 8 ميداليات (5 ذهبيات، وفضيتان، وبرونزية واحدة).

وجاءت نتائج أبناء الأهلي، كالتالي:

فاز زياد يسري بذهبية منافسات ١٠ أمتار، وذهبية في زوجي/ مختلط، وذهبية في زوجي/رجال، وميدالية برونزية في منافسات فردي/ رجال/ مترًا واحدًا، وميدالية فضية في منافسات عمومي/ درجة أولى/ رجال.

وفاز بلال محمد، بالميدالية الذهبية في زوجي/ رجال ١٠ أمتار. كما تُوجت شهد أيمن، بذهبية في منافسات زوجي/ مختلط/ ٣ أمتار.

كما فاز ياسين عادل بميدالية ذهبية في منافسات 5 أمتار للمرحلة العمرية تحت ١٣ سنة. وتوجت ريتاج سامح بالميدالية الفضية، في نفس المرحلة العمرية، وتعدّ ريتاج أصغر لاعبة، شاركت في البطولة.

شارك الأهلي في بطولة هولندا الدولية ب13 لاعبا ولاعبة هم: بلال الهادي وزياد يسرى ويوسف مغربي واحمد سالم واحمد هاني وشهد ايمن وهنا سعودي وياسين عادل وتميم مفتاح وياسين خالد وسما خالد وريتاج سامح وهنا وليد.