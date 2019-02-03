رياضة | في ذكرى ميلاده.. السفاح يونس محمود اسم "مرعب" لحراس المرمى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في ذكرى ميلاده.. السفاح يونس محمود اسم "مرعب" لحراس المرمى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُكمل المهاجم السفاح يونس محمود، أسطورة الكرة العراقية والعربية، عامه ال36 وذلك اليوم الأحد حيث أنه من مواليد مدينة كركوك 3 فبراير 1983.

يعتبر يونس محمود من أشهر الشخصيات العربية لما قدمه من إنجازات مع منتخب أسود الرافدين وأيضا الفرق التي لعب في صفوفها خلال مسيرته الكروية.

وفيما يلي عبر تقرير موقع "الخليج 365 الرياضي" نرصد لكم أبرز المعلومات عن الأسطورة العراقية يونس محمود:

- يونس محمود بدأ لعب كرة القدم مع نادي الدبس في عام 1997، وفي عام 1999 انتقل لنادي كركوك، وفي عام 2001 انتقل إلى نادي الطلبةالعراقي

- في موسم 2003–2004 انتقل إلى نادي الوحدة الإماراتي، وفي عام 2004 انتقل إلى نادي الخور القطري، وفي عام 2006 انتقل إلى نادي الغرافة القطري

- وقضى فترة مع نادي العربي القطري وفي عام 2008 رجع إلى نادي الغرافة القطري بدلاً من اللاعب هاكان ياكين

- وعام 2011 انتقل ليلعب لنادي الوكرة القطري ثم انتقل في 2013 إلى نادي السد القطري وأعلن بعدها اعتزاله كرة القدم

- تراجع يونس عن هذا القرار ولعب لمدة قصيرة مع الأهلي السعودي كبديل عن اللاعب الآسيوي ثم عاد في موسم 2015 للدوري العراقي ليختم مشواره مع نادي الطلبة

- موسم 2000-2001 قد انضم إلى منتخب العراق وأحرز لقب بطولة غرب آسيا وأصبح أصغر لاعب يمثل المنتخب الوطني.

- في موسم 2007 أصبح ثاني أقوى وأشهر شخصيه عربيه لعام 2008 (Arabian Business)

- اعتزل كرة القدم في يوليو 2016 بعد آخر تجربة كروية له مع نادي الطلبة العراقي

- لعب مع منتخب العراق 121 مباراة وسجل 49 هدفا وشارك في أولمبياد أثينا 2004، وحقق المركز الرابع

- حقق ألقاب عدة منها، هداف كأس قطر مع الخور الإماراتي موسم 2004، هداف الدوري القطري 2006 مع الغرافة، فيما سجل نفسه هدافاً للدوري العراقي موسم 99

- كما نجح مع العراق في الحصول على لقب هداف كأس آسيا 2007 مناصفة مع قائد المنتخب السعودي ياسر القحطاني ومهاجم اليابان ناوهيرو تاكاهارا برصيد 4 أهداف