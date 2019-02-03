رياضة | جوارديولا يحقق رقماً قياسياً لمانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يحقق رقماً قياسياً لمانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بأن جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي نجح في تحقيق رقم قياسي للفريق عقب الفوز على آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب سيرجيو أجويرو دور البطولة بإحراز أهداف سيتي الثلاثة في الدقائق 1 و44 و61 فيما سجل لوران كوسيلني هدف آرسنال في الدقيقة 11.

وأفاد موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات أن بيب جوارديولا أصبح ثاني مدرب لمانشستر سيتي يفوز بأربعة مباريات متتالية في الدوري على آرسنال بعد أن فعلها قبله المدرب ويلفريد وايلد في 1936-1937.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 59 نقطة واستعاد المركز الثاني من آرسنال بفارق نقطتين خلف ليفربول المتصدر الذي سيلعب مساء غد الإثنين أمام وست هام يونايتد.