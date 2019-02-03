رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد 3-2-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد 3-2-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد برشلونة الإسباني اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة وأهمها رحيل راكيتيتش، وثورة الفريق بسبب فالفيردي، وإليكم أهم أخبار برشلونة الساخنة اليوم:

"جماهير برشلونة تتلقى أخبار سارة بشأن ميسي وديمبلي"

تلقت جماهير نادي برشلونة الإسباني أخبار سارة حول عودة ليونيل ميسي للمشاركة مع الفريق في موقعة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية، أن ميسي وعثمان ديمبلي سوف يحصلان يوم غد الإثنين على التصريح الطبي للمشاركة في لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

واشارت الصحيفة، إلى أن ميسي عاني من إصابة طفيفة يوم أمس أمام فالنسيا بالدوري على مستوي الفخذ الأيمن لكن كافة المؤشرات تؤكد على أنه في حالة جيدة وسوف يشارك في اللقاء بشكل طبيعي.

أما عثمان ديمبلي عاني من التواء على مستوي القدم في مباراة ليجانيس ولكنه سيعود بشكل طبيعي للتدريبات في الساعات القادمة بعد التعافي من الانفلونزا.

واضافت الصحيفة، أن فالفيردي سيعتمد على ميسي في التشكيلة الأساسية أمام الريال، فيما سيحسم موقف ديمبيلي سواء بجلوسه على مقاعد البدلاء أو استبعاده من القائمة كاجراء احترازي.

"آرسنال يزاحم برشلونة على صفقة رابيوت"

كشف تقارير صحفية إسبانية، أن أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، يسعى لتدعيم صفوف فريقه خلال الميركاتو الشتوي الحالي بلاعبين مميزين.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن إيمري يضغط على إدارة الأرسنال في محاولة لدفع النادي للتعاقد مع لاعبه السابق عندما كان إيمري مدربًا لباريس سان جيرمان الفرنسي، أدريان رابيوت.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الإنجليزي يتقدم الآن على نادي برشلونة الإسباني، في سباق ضم الفرنسي الرائع خاصة بعد نجاح البلوجرانا بضم الموهبة الهولندية فرانكي دي يونج من أياكس أمستردام الهولندي.

"ثورة في برشلونة بسبب فالفيردي"

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن معظم لاعبي فريق برشلونة الإسباني، يعرون بالغضب بسبب المدير الفني الإسباني إرنيستو فالفيردي وسياساته.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الآس" فإنه في غرفة ملابس البارسا يقول معظم اللاعبين: "ميسي لعب ضد فالنسيا وهو يعاني من التعب بعد الجهد الكبير في الريمونتادا ضد اشبيلية يوم الاربعاء الماضي".

ويضيف لاعبي الفريق الكتالوني في هذا السياق قائلين: "أيضا سواريز وكوتينهو استنفذت طاقاتهما بعد انتهاء مباراة السبت ضد فالنسيا".

" وكيل راكيتيتش يكشف موقفه من الرحيل"

كشف أرتورو كاناليس، وكيل أعمال النجم الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، عن المستقبل القادم لموكله.

وقال وكيل اعمال راكيتيتش في تصريحات صحفية، اليوم الأحد: "خروج راكيتيتش من البارسا في الصيف المقبل سيناريو مستحيل".

ومن الجدير بالذكر ان هناك العديد من الأندية التي تستهدف التعاقد مع راكيتيتش، وعلى راسها باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي ينوي تجهيز مبلغ ضخم للتعاقد مع إيفان.

" ميسي يطالب برشلونة بالتعاقد مع هذه الصفقة"

كشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، طلب من إدارة فريقه الكاتالوني التعاقد مع نجم ريال مدريد السابق.

وطلب ميسي مسئولو الفريق الكاتالوني بضم الكولومبي خاميس رودريجيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، يعاني رودريجيز من عدم المشاركة مع بايرن ميونيخ تحت قيادة نيكو كوفاتش حيث لم يبدأ أساسيا سوى في ٥ مباريات

وطلب "ميسي" من إدارة برشلونة ضرورة التعاقد مع "رودريجيز" لتدعيم صفوف الفريق في الصيف المقبل.

ويلعب رودريجيز معارا لصفوف بايرن من نادي ريال مدريد، مقابل ١١.٩ مليون جنيه إسترليني، مع إمكانية الشراء النهائي مقابل ٣٩.١ مليون إسترليني.